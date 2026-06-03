Uppgifter: Juventus och Vlahovic går skilda vägar

Hans avtal löper ut i slutet av juni.

Då kommer Dusan Vlahovic att lämna Juventus.

Detta då parterna inte har kommit överens om villkoren för en förlängning, enligt uppgifter.

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Det var inför säsongen 2022/23 som Juventus värvade Dusan Vlahovic, 26, från Fiorentina. Detta i en övergång värd 85 miljoner euro, eller 924 miljoner kronor.

Sedan dess har den serbiske anfallaren spelat 168 matcher i vilka han har gjort 68 mål och 16 assist.

I slutet av juni löper anfallarens avtal med ”den gamla damen” ut. Då kommer han också att tacka för sig i Turinklubben.

Enligt uppgifter från Sky Sports hade Vlahovic och Juventus-ledningen ett möte under onsdagen där man diskuterade villkoren för en förlängning.

Någon överenskommelse nådde man dock inte och enligt uppgifterna är förhandlingarna nu avslutade. Således kommer Vlahovic att vara bosman under sommaren.