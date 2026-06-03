Liverpool-ikonen har prostatacancer: ”Ett tabubelagt ämne”

Han tillbringade tio år i Liverpool under sin tid som spelare.

Nu har John Barnes, 62, genomgått ett ingrepp till följd av prostatacancer.

– Det är inte många som vet det, säger han i Times Radio.

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Under sin tid som spelare tillhörde John Barnes klubbar som Watford, Newcastle och Charlton.

Mest förknippad är han dock med Liverpool, som han spelade för mellan 1987 och 1997. Där gjorde den före detta ytterspringaren hela 406 matcher och bidrog med 107 mål samt 92 assist.

Nu har Barnes genomgått ett ingrepp till följd av sin prostatacancer, vilket han själv meddelar i en intervju med Times Radio.

”Jag har haft prostatacancer och jag har opererat bort min prostata”, inleder Barnes.

”Det är inte många som känner till det, och det är lite av ett tabubelagt ämne. Vi stöttar kvinnor med bröstcancer, och det är inte ens en fråga. När det gäller män säger myndigheterna: ’Ja, prostatacancer – vi behöver öka medvetenheten, vi behöver få fler att söka hjälp, och bland svarta män är sjukdomen vanligare”, fortätter han.

”Män måste då ta mod till sig, svälja stoltheten och erkänna om de har problem – och våga prata om det”.

”Många män vill inte erkänna det”

Barnes berättar även att han mår bra under omständigheterna, och att han vill att ämnet lyfts ännu mer.

”Grejen är att många män inte vill erkänna det eller genomgå behandlingen, eftersom det får dem att känna sig mindre manliga”.

”Men det gör dig inte mindre manlig. Du är exakt samma person som tidigare, och du finns fortfarande här – och det är det viktigaste”, avslutar han.

John Barnes gjorde även 79 landskamper för det engelska A-landslaget under sin tid som spelare.