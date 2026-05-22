JUST NU:Djurgården gör flera förändringar mot BP

Under fredagskvällen drar omgång nio av allsvenskan igång. Först ut är Djurgårdens IF om tar emot Brommapojkarna på 3arena.

När elvorna släpptes stod det klart att Jani Honkvaara gör tre ändringar efter Sirius-matchen. Patric Åslund tar plats i offensiven i stället för Jeppe Okkels, medan Filip Manojlovic får chansen mellan stolparna i stället för Jacob Rinne. Rinne har startat samtliga allsvenska matcher den här säsongen fram till nu.

Inför matchen förklarade Honkavaara varför Rinne sitter på bänken: Han har varit sjuk i veckan.

Hampus Finndell är skadad och in i hans ställe kommer Daniel Stenson.

Startelvor:

Djurgården: Manojlovic – Johansson, Tenho, Marques, Ståhl – Stenson, Siltanen – Åslund, Hegland, Anderson – Lien.

BP: Cavallius – Timossi Andersson, Simpson, Troelsen, Zandén – Strand, Barslund – Örqvist, Hansen, Oppong – Berg.