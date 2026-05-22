Glädjebesked för Spurs – Solanke tillbaka inför ödesmatchen

Tottenham får förstärkning inför Premier League-avslutningen.

Dominic Solanke är tillbaka i truppen och kan spela mot Everton.

Det bekräftar tränaren Roberto De Zerbi.

Dominic Solanke är redo för spel igen efter sin skadefrånvaro. Anfallaren, som skadade baksidan av låret mot Wolves i april, finns med i Tottenhams trupp inför söndagens avgörande möte med Everton.

På en presskonferens bekräftar tränaren Roberto De Zerbi att Solanke är tillgänglig – och även kan starta matchen.

Tottenham får dessutom tillbaka James Maddison och Djed Spence, som tidigare varit osäkra kort inför omgången.

Spurs går in i säsongsavslutningen på 17:e plats i Premier League och behöver sannolikt ta poäng mot Everton för att säkra nytt kontrakt.