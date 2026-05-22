Uppgifter: Liverpool värvar supertalangen Samuel Martínez

Liverpool ser ut att säkra en av Sydamerikas mest lovande unga spelare. Enligt transferexperten Fabrizio Romano är Premier League-klubben överens med den colombianske talangen Samuel Martínez om en framtida övergång.

Den 17-årige offensiva mittfältaren spelar i dag för Atlético Nacional i hemlandet Colombia.

Han uppges ansluta till Liverpool nästa sommar då han fyller 18 år.

Den unge colombianen har även gjort avtryck på landslagsnivå. Tidigare i år var Martínez en del av det colombianska lag som tog hem de sydamerikanska U17-mästerskapen.

Något officiellt besked från Liverpool har ännu inte presenterats.