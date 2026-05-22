Kan avgöra Celinas framtid i AIK: ”Har ju inte sajnat…”

STOCKHOLM. AIK spelar blytungt derbyt mot Hammarby på söndag.

I dagarna därefter kommer rekryteringschef Miika Takkula sätta sig ner med Bersant Celina kring kontraktsförhandlingar då nuvarande avtal löper ut 31 augusti.

– Ibland tar det längre tid att hitta en lösning. Vi får se hur det går nästa vecka, säger finländaren.

Foto: Bildbyrån

”Jag har ingen uppdatering där. AIK har varit tydliga med att de vill förlänga och jag har varit tydlig med AIK, alla vet vad jag känner för den här klubben. Förhoppningsvis stannar jag. Vi får se. Kontraktet går ut 31 augusti tror jag och jag känner mig hundra procent lugn. Det här är inget som stressar mig”.

Bersant Celina gav ett ärligt och tryggt svar när han efter fredagens träning två dagar före derbyt mot Hammarby fick svara på frågor om sin egen framtid i AIK.

Stjärnmittfältarens kontrakt löper ut efter sommaren och frågan är vad som egentligen händer? Nu svarar rekryteringschef Miika Takkula.

– Förhandlingar tar alltid tid. Nästa vecka ska jag sitta med honom, så låt oss se situationen efter det. Vi har en väldigt bra dialog mellan oss och ibland tar det längre tid att fatta ett beslut, att hitta en lösning. Det är fortfarande under process, nästa vecka får vi se hur det går.

”Klart vi vill undersöka möjligheten”

Takkula ser gärna att Celina blir kvar i AIK – klubben som den norsk-kosovoalbanske spelaren kom till på lån från franska Dijon sommaren 2023 för att halvåret senare skriva på permanent för Gnaget.

– Han är en väldigt bra person och spelare. Klart vi vill undersöka möjligheten att hitta en lösning för att han ska spela vidare här, men det finns många aspekter att ta hänsyn till. Låt oss se hur det blir.

Du är inte säker på att stannar?

– Vi har ju inte sajnat något ännu, så därför kan jag inte säga. Vi är verkligen intresserade att hitta en lösning. För mig är han en bra person och karaktär, en riktigt bra spelare. Sedan jag kom hit har jag varit väldigt imponerad av honom.

Hur viktigt skulle du säga det är för AIK att han blir kvar sett till hur betydelsefull han är för ert offensiva spel?

– Jag håller med om att han är en riktigt bra och viktig spelare för oss, men inte bara offensivt. Jag tycker han funkar väldigt bra i defensiven också. Så överlag är han en väldigt viktig spelare för oss.