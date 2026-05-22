Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Bergström nära nytt kontrakt med Anorthosis

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Emil Bergström ser ut att bli kvar på Cypern.
Enligt uppgifter har Anorthosis Famagusta erbjudit den svenske mittbacken ett nytt avtal.

Foto: Bildbyrån

Emil Bergströms utlandsäventyr ser ut att fortsätta på samma adress. Drygt tio år efter flytten från Djurgårdens IF  kan den svenske mittbacken nu vara nära att förlänga sin tid i cypriotiska Anorthosis Famagusta.

Enligt den cypriotiska radiostationen Sport 95 FM vill klubben behålla 33-åringen och har erbjudit honom ett nytt kontrakt inför kommande säsong.

Rapporterna pekar dessutom på att en överenskommelse är nära. Bergström väntas enligt uppgifterna acceptera erbjudandet.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt