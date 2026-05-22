Uppgifter: Bergström nära nytt kontrakt med Anorthosis

Emil Bergström ser ut att bli kvar på Cypern.

Enligt uppgifter har Anorthosis Famagusta erbjudit den svenske mittbacken ett nytt avtal.

Emil Bergströms utlandsäventyr ser ut att fortsätta på samma adress. Drygt tio år efter flytten från Djurgårdens IF kan den svenske mittbacken nu vara nära att förlänga sin tid i cypriotiska Anorthosis Famagusta.

Enligt den cypriotiska radiostationen Sport 95 FM vill klubben behålla 33-åringen och har erbjudit honom ett nytt kontrakt inför kommande säsong.

Rapporterna pekar dessutom på att en överenskommelse är nära. Bergström väntas enligt uppgifterna acceptera erbjudandet.