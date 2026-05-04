Så startar Djurgården och IFK Göteborg

Djurgården och IFK Göteborg drabbar samman under måndagen.

Nu har startelvorna presenterats.

Under måndagen tar Djurgårdens IF emot IFK Göteborg i allsvenskans sjätte omgång. Hemmalaget kommer senast från ett kryss mot stadsrivalen Hammarby samtidigt som Blåvitt spelade oavgjort mot Gais.

Djurgårdens tränare Jani Honkavaara väljer att ställa upp med Mikael Marques och Jeppe Okkles i stället för Jacob Une och Peter Langhoff.

Inför matchen stod det klart att Blåvitt får klara sig utan Noah Tolf och Max Fenger. I stället för Fenger startar Sebastian Clemmensen samtidigt som Jonas Bager ersätts av Filip Ottosson.

Matchen startar 19.00.

Startelvor:

Djurgårdens IF: Rinne – Johansson, Tenho, Marques, Larsson – Finndell, Siltanen – Åslund, Hegland, Okkels – Lien

IFK Göteborg: Bishesari – Eriksson, Yeboah, Erlingmark, Jallow – Kruse, Ottosson – Clemmensen, Heintz, Alioum – Bergmark Wiberg