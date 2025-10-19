Så startar Elfsborg och Öster i Borås

Öster jagar allsvenskt kontrakt 2026 – Elfsborg vill komma ur sin kris.

Idag ställs de två lagen mot varandra på Borås arena.

Matchen har avspark 16.30.

Foto: Bildbyrån

Med 26 omgångar spelade befinner sig Öster på en 14:e-plats i allsvenskan, vilket innebär negativt kval.

För Elfsborgs del är tabellplaceringen bättre då man ligger åtta, men formen klart sämre. Faktum är att de inte har vunnit en allsvensk match på åtta försök.

Idag ställs de två klubbarna mot varandra i en spännande match på Borås arena.

Inför matchen står det klart att Elfsborg väljer att göra en rad förändringar. Bland annat spelar Taylor Silverholt istället för Leo Östman och Niklas Hult istället för Frode Aronsson.

I bortalaget väljer Roberth Björknesjö att ställa upp med samma manskap som mot Halmstads BK.

Startelvor:

Elfsborg: Pettersson; Hult, Wikström, Ibrahim, Granli – Magnusson, Olsson, B. Zeneli, Sigurpalsson, A. Zeneli – Silverholt.

Östers IF: Wallinder; Olsson, Gyamfi, Adolfsson, Varmanen – Christensen, Suhonen, Ask – Ljung, Aliev, Uddenäs.