Så startar Häcken och Blåvitt i derbyt

Göteborgsderby mellan BK Häcken och IFK Göteborg.

Så ställer lagen upp.

Foto: Bildbyrån

Under måndagkvällen ställs BK Häcken mot IFK Göteborg i ett Göteborgsderby på Bravida Arena. Inför mötet skiljer det 12 poäng mellan lagen där Blåvitt ligger på 38 poäng och Häcken 26.

När hemmalaget Häckens startelva presenterades är det flera skillnader från den senaste matchen mot Gais. Etrit Berisha startar i målet samtidigt som Samuel Leach Holm, Mikkel Rygaard och Severin Nioule även hittar in i elvan.

IFK Göteborgs tränare Stefan Billborn gör också förändringar. Imam Jagne ersätter Kolbeinn Thordarson.

Matchen startar 19.10.

Startelvor:

BK Häcken: Berisha – Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundkvist – Andersen, Leach Holm – Svanbäck, Rygaard, Layouni – Nioule

IFK Göteborg: Bishesari – Santos, Svensson, Erlingmark, Tolf – Kruse, Jagne – Alioum, Heintz, Clemmensen – Fenger