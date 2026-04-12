Så startar Halmstad och Degerfors

Både Halmstad och Degerfros inledde allsvenskan med förluster.

Under söndagen möts man i omgång 2.

Så här ställer lagen upp.

Halmstad förlorade nätt och jämnt med 2–1 borta mot AIK i den första omgången, trots ett massivt spelövertag från hemmalaget.

För Degerfors blev resultatet inte lika smickrande. Värmlänningarna slogs med klara 3–0 av Sirius på hemmagräs.

HBK gör tre förändringar från matchen på Nationalarenan. Marvin Illary, Oliver Kapsimalis och Gabriel Wallentin utgår och ersätts av Pascal Gregor, Gustav Friberg och Otso Liimatta, som gjorde Halmstads mål mot AIK

Degerfors gör två förändringar. Sebastian Ohlsson och Elias Barsoum startar istället för Jesús Hernández och Gideon Yiriyon.

Så här startar lagen:

Halmstads BK (4-3-3)

Tim Rönning – André Boman, Pascal Gregor, Erko Tõugjas, Gustav Friberg – Hussein Carneil, Joel Allansson, Rocco Ascone – Otso Liimatta, Malte Persson, Rami Kaib

Degerfors IF (4-2-3-1)

Matvei Igonen – Daniel Sundgren, Sebastian Ohlsson, Juhani Pikkarainen, Samba Diatara – Elias Barsoum, Kazper Karlsson – Nahom Netabay, Dijan Vukojevic, Marcus Raffaerty – Ludvig Fritzson

Matchen drar igång 15:00 på Örjans vall.