Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Potters vändning – Gyökeres startar mot Grekland

Author image
Casper Nordqvist
Reporter
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

SOLNA. Viktor Gyökeres skulle stå över genrepet mot Grekland.
Men nu har Graham Potter ändrat sig.
– Han startar i morgon, slår förbundskaptenen fast på presskonferensen.

Foto: Bildbyrån

I lördags spelade Viktor Gyökeres Champions League-final.

Trots att det blev förlust mot PSG på ungersk mark togs Arsenal emot som hjältar hemma i London dagen därpå där första Premier League-titeln sedan 2004 firades.

Under onsdagen, två dagar efter Sveriges 1-3-förlust mot Norge i Oslo, har Gyökeres anlänt till det svenska landslaget.

Tanken var att han skulle stå över VM-genrepet hemma mot Grekland under torsdagen, men så blir det inte.

– Han startar, säger Potter och utvecklar:
– Jag pratade med honom efter matchen (mot PSG). Man kan inte planera efter en Champions League-final, men efter några dagar höll vi båda med varandra att det är bra att han spelar. Så han spelar från start i morgon.

Potter ger även två andra besked i elvan inför Grekland.

– Gudmundsson och Nordfeldt startar, säger förbundskaptenen om duon som inte fanns med i elvan senast mot Norge.
– Alla 26 spelare är tillgängliga, så det är bra, tillägger han.

I slutet av presskonferensen fick även Potter frågan om han höll fast vid att Alexander Isak skulle starta morgondagens match.

– Ja, Alex kommer att starta bredvid Viktor, berättade Potter.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt