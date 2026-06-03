Potters vändning – Gyökeres startar mot Grekland

SOLNA. Viktor Gyökeres skulle stå över genrepet mot Grekland.

Men nu har Graham Potter ändrat sig.

– Han startar i morgon, slår förbundskaptenen fast på presskonferensen.

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I lördags spelade Viktor Gyökeres Champions League-final.

Trots att det blev förlust mot PSG på ungersk mark togs Arsenal emot som hjältar hemma i London dagen därpå där första Premier League-titeln sedan 2004 firades.

Under onsdagen, två dagar efter Sveriges 1-3-förlust mot Norge i Oslo, har Gyökeres anlänt till det svenska landslaget.

Tanken var att han skulle stå över VM-genrepet hemma mot Grekland under torsdagen, men så blir det inte.

– Han startar, säger Potter och utvecklar:

– Jag pratade med honom efter matchen (mot PSG). Man kan inte planera efter en Champions League-final, men efter några dagar höll vi båda med varandra att det är bra att han spelar. Så han spelar från start i morgon.

Potter ger även två andra besked i elvan inför Grekland.

– Gudmundsson och Nordfeldt startar, säger förbundskaptenen om duon som inte fanns med i elvan senast mot Norge.

– Alla 26 spelare är tillgängliga, så det är bra, tillägger han.

I slutet av presskonferensen fick även Potter frågan om han höll fast vid att Alexander Isak skulle starta morgondagens match.

– Ja, Alex kommer att starta bredvid Viktor, berättade Potter.