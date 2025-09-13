Så startar Halmstad och Peking

Halmstads BK tar emot IFK Norrköping i allsvenskan.

Matchen drar i gång 17.30.

Så ställer lagen upp.

Allsvenskan är tillbaka efter landslagsuppehållet. Under lördagen tar Halmstads BK emot IFK Norrköping på Örjans Vall. Inför matchen ligger HBK på en elfte plats och behöver ta poäng för att inte riskera en kvalplacering.

Tränaren Johan Lindholm ställer upp med en väntad elva. Han gör två förändringar där Gisli Eyjolfsson ersätter Naeem Mohammed och Malte Persson ersätter Emmanuel Yeboah på anfallet.

IFK Norrköping ställer upp med nyförvärvet Abdoulie Tamba i mittlåset som ersätter Amadeus Sögaard. Där till startar Alexander Fransson i ställer för Axel Brönner på mittfältet. Yahya Kalley drog på sig två gula kort förra matchen mot Djurgården och är avstängd. Han ersätts av Moutaz neffati.

Startelvor:

Halmstads BK: Erlandsson – Gregor, Schyberg, Kurtulus – Granath, Allansson, Ascone, Kaib – Mäenpää, Eyjolfsson – Persson

IFK Norrköping: Andersson – Neffati, Watson, Taamba, baggesen – Fransson, Traustason, Höög Jansson – Moberg Karlsson, Nyman, Sigurgeirsson