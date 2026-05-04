Så startar HBK och Brommapojkarna

Halmstads BK tar emot Brommapojkarna i allsvenskan.

Så ställer lagen upp.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen tar Halmstads BK emot IF Brommapojkarna i allsvenskan sjätte omgång.

HBK kommer senast från en förlust borta mot de regerande mästarna Mjällby AIF medan BP föll mot Västerås SK med uddamålet.

Matchen startar 19.00.

Startelvor:

Halmstads BK: Rönning – Boman, Gregor, Tõugjas, Kaib – Allansson, Ascone – Arvidsson, Liimatta, Kapsimalis – Faraj

IF Brommapojkarna: Cavallius – Timossi Andersson, Simpson, Troelsen, Zandén – Barslund, Ackermann – Hansen, Berg, Oppong – Isso