JUST NU: Så startar IFK Värnamo och Degerfors

Ångestmöte i allsvenskan.

Jumbon IFK Värnamo tar emot Degerfors.

Så ställer lagen upp.

Den allsvenska jumbon IFK Värnamo tar emot Degerfors på Finnvedsvallen under måndagen. Båda lagen ligger på nedflyttningsplats där hemmalaget Värnamo endast har tagit nio poäng inför matchen medan Degerfors ligger på 15.

Degerfors-tränaren Henok Goitom väljer att ställa upp med nyförvärvet Arman Taranis samtidigt som Marcus Rafferty tar palts på anfallet i stället för Richie Omorowa.

Matchen startar 19.00.

Startelvor:

IFK Värnamo: Igonen – Ohlsson, Hien, Moro, Diaby – Sundgren, Gravius – Barsoum, Netabay, Taranis – Rafferty

Degerfors IF: Keto – Rapp, Mohammed, Grozdanic, Björnström – Johansson, Kujundzic, Liimatta – Shamoun, Meriluoto, Zeljkovic