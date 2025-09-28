Så startar MFF och IFK Värnamo

Malmö FF tar emot IFK Värnamo på Eleda Stadion.

Matchen startar 16.30.

Så ser elvorna ut.

Malmö FF ska spela sin första match sedan Henrik Rydström sparkades. Det blir Anes Mravacs första drabbning som interimtränare för MFF.

För IFK Värnamos del handlar det om att ta tre poäng för att ha en chans att nå kvalplats och inte åka ur allsvenskan.

Mravacs första elva har flera förändringar jämfört med Rydström. Lasse Berg Johnsen ersätter Otto Rosengren och Emmanuel Ekong startar i stället för Anders Christiansen.

Startelvor:

Malmö FF: Olsen – Stryger Larsen, Jansson, Rösler, Busanello – Ekong, Berg Johnsen, Skogmar, Bolin – Haksabanovic, Gudjohnsen

IFK Värnamo: Keto – Larsson, Mohammed, Coulibaly, Björnström – Alsalkhadi, Antonsen, Liimatta – Johansson, Shamoun, Zeljkovic