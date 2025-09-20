JUST NU: Norén frälser Mjällby på Strandvallen

Mjällby möter Öster i Allsvenskan.

Landslagsbacken Axel Norén har gett serieledarna ledningen.

Mjällby tar emot Öster på Strandvallen för omgång 24 av allsvenskan.

Maif leder allsvenskan på sensationellt vis och det med hela tio poäng.

Nu väntar nykomlingen Öster på hemmaplan, ett Öster med nya tränaren Roberth Björknesjö som tränare huserar på kvalplats.

Avspark 17:30 på Strandvallen.

Efter 32 minuter tog Mjällby ledningen. Landslagsbacken Axel Norén som varit med i Jon Dahl Tomassons två senaste trupper nickade in en hörna i bortre på ett delikat vis.

Kort senare var det nära 2-0, men Mannehs hårda skott tog i ribban.

Den första halvleken slutade 1-0 till Maif.

– Jag tycker vi gör en ganska bra halvlek, vi har ganska bra kontroll. De (Öster) slår lite längre bollar så det gäller att vi är vakna på andrabollarna och fasta situationer, säger Norén till Max och berättar sedan om målet.

– Det kändes bra direkt med pannan. Ganska snyggt faktiskt. Jag hann inte tänka så mycket, men det kändes inte som jag hade så mycket markering så det var bara att möta bollen. Skönt att den gick in.

Startelvor

Mjällby

Törnqvist – Johansson, Norén, Petersson –Nwankwo, Thorell, Gustavsson, Stroud – Kjær Jensen, Bergström, Manneh

Öster

Wallinder – Varmanen, Adolfsson, Kricak, Olsson – Chrstensen, Ask, Suhonen – Uddenäs, Aliev, Rodic