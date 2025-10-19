Så startar Värnamo och Brommapojkarna
Under söndagen ställs IFK Värnamo mot Östers IF i allsvenskan.
Detta i den 27:e omgången.
Matchen har avspark klockan 16.30.
Med 26 omgångar spelade befinner sig IFK Värnamo sist i allsvenskan och ser ut att åka ur serien då de har tio poäng upp till kvalplats.
Brommapojkarna befinner sig i sin tur på en elfteplats med fyra poäng ner till kvalplats – och ser ut att säkra sin plats vid seger under söndagen.
Inför matchen står det klart att Värnamo-tränaren Arne Sandstø väljer att göra en förändring. Detta då Simon Thern spelar istället för Carl Johansson.
I bortalaget gör en förändring, då Kåre Barslund ersätts av Junior Martinsson Ngouali.
Startelvor:
IFK Värnamo: Keto; Björnström, Coulibaly, Mohammed, Larsson – Thern, Antonsen, Shamoun – Liimatta, Zeljkovic, Alsalkhadi.
Brommapojkarna: Lacayo; Zandén, Junior, Hovland, Ssewankambo, Timossi – Björklund, Ackermann – Arrhov, Alladoh, Irandust.
