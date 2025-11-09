Prenumerera

Foto: Bildbyrån

JUST NU: Sirius avslutade med seger – slog Värnamo

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
IK Sirius avslutade säsongen med flaggan i topp.
IFK Värnamo besegrades med 3–1 i den allsvenska slutomgången.

IK Sirius har hittat formen under hösten och Uppsalaklubben fick även avsluta säsongen på bästa sätt.
Redan klara jumbon IFK Värnamo besegrades med 3–1 hemma på Studenternas denna söndag.

1–0-målet kom tidigt via ett självmål och strax före paus utökade supertalangen Neo Jönsson hemmalagets ledning till 2–0, det var hans första allsvenska mål.

Värnamo reducerade sedan i början av den andra halvleken, men i matchens slutskede kunde Tobias Anker fastställa slutresultatet till 3–1.

