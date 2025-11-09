JUST NU: Sirius avslutade med seger – slog Värnamo

IK Sirius avslutade säsongen med flaggan i topp.

IFK Värnamo besegrades med 3–1 i den allsvenska slutomgången.

Foto: Bildbyrån

IK Sirius har hittat formen under hösten och Uppsalaklubben fick även avsluta säsongen på bästa sätt.

Redan klara jumbon IFK Värnamo besegrades med 3–1 hemma på Studenternas denna söndag.

1–0-målet kom tidigt via ett självmål och strax före paus utökade supertalangen Neo Jönsson hemmalagets ledning till 2–0, det var hans första allsvenska mål.

Värnamo reducerade sedan i början av den andra halvleken, men i matchens slutskede kunde Tobias Anker fastställa slutresultatet till 3–1.