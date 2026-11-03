Bjerkebo bakom båda målen – Sirius tillbaka i serieledningen

Sirius vann med 2–0 mot jumbon Halmstad på Studenternas.

Isak Bjerkebo gjorde ett mål och spelade fram till det andra.

Därmed är Sirius tre poäng före Hammarby i toppen.

Foto: Bildbyrån

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Sirius gick in i matchen efter två raka förluster, senast med 0–2 borta mot Hammarby. Mot bottenlaget Halmstad blev det dock en efterlängtad seger.

Efter 20 minuter fick Sirius straff, när Isak Bjerkebo spelade bollen på armen på en liggande Tom Trybull.

– Helt korrekt, sa kommentatorsexperten Nordin Gerzić under TV4:sändningen.

Foto: Bildbyrån

Bjerkebo satte själv straffen och gjorde därmed sitt 15:e allsvenska mål för säsongen. Strax före paus var han inblandad igen, när han spelade fram Joakim Persson till 2–0.

HBK nära att reducera

I andra halvlek tog Halmstad över. Ungefär en kvart in slog Oliver Kapsimalis ett hårt, lågt inlägg som Malte Persson var nära att nå, och bara några minuter senare boxade Sirius-målvakten David Celic ut en hörna till Hussein Carneil, som sköt i ribban.

– Det här är deras bästa period i matchen, sa TV4-kommentatorn Lasse Granqvist.

Firandet från Joakim Perssons 2–0 mål. Foto: Bildbyrån

Sirius svarade med en chans när Bjerkebo spelade fram till ett läge som Tim Rönning räddade, men HBK fortsatte att ha mest av spelet utan att lyckas göra mål.

Det blev inga fler större målchanser i matchen, och Uppsalalaget kunde ta en säker seger med 2–0.

– Jag tycker stundtals att Halmstad uppvisar en del fina mönster i deras uppspel, men det händer alldelles för sällan. Det är väldigt högt och lågt i kvalitén, sa expert Gerzić.

Med segern har Sirius 58 poäng och leder allsvenskan tre poäng före Hammarby, med samma antal spelade matcher. Halmstad ligger kvar sist med 17 poäng, tre poäng efter Degerfors på kvalplats.

Sirius har tre matcher kvar, borta mot Kalmar, hemma mot Djurgården och borta mot Göteborg i en sista avgörande omgång. Medan Halmstad avslutar säsongen hemma mot DIF, borta mot BP och hemma mot Mjällby.

Se startelvorna: Så startar Sirius och Halmstad