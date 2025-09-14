Sirius tog viktig seger mot Gais

Sirius slog Gais under söndagen.

Matchen slutade 3–0 till Uppsalaklubben.

Foto: Bildbyrån

IK Sirius, som slåss i botten av den allsvenska tabellen, tog emot Gais, som i allra högsta grad är med och slåss om en Europaplats.

Hemmalaget tog ledningen efter bara elva spelade minuter. Isak Bjerkebo tog en löpning framför Gais-målet och fick tårna på bollen och placerade in 1–0.

– Jag bara ser att jag har en liten yta och försöker löpa mot den. Sen vet jag inte vad som händer, men jag känner att den tar på sist och går in, säger Bjerkebo i paus till HBO Max.

I den andra halvleken fortsatte Sirius att göra mål. I matchminut 67 spelade succévärvningen Oscar Krusnell fram Joakim Persson som tryckte in 2–0-målet.

Inbytte Victor Svensson stängde matchen när han i den 91:a minuten tog vara på slarv av en Gais-försvararen Filip Beckman. 19-åringen kunde enkelt placera in 3–0-målet.

Segern för Sirius innebär att de kliver upp på en tionde plats i den allsvenska tabellen.