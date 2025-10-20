Tung förlust för Degerfors – efter självmål
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Ångestmöte i allsvenskan.
Degerfors tog emot Halmstads BK på Stora Valla.
Matchen slutade 1–0 till HBK.
Under måndagen spelades ett bottenmöte i allsvenskan. Degerfors IF som inför matchen låg på nedflyttningsplats tog emot HBK som låg en placering över kvalplats.
Dryga kvarten in i matchen var det bortalaget som tog ledningen. HBK:s Rami Kaib slog ett inlägg som Degerfors-försvararen Juhani Pikkarainen nickade in i egen kasse.
Fler mål blev det intre i den första halvleken.
Den andra halvleken blev ännu målfattigare. Efter att matchen blåsts av stod det 1–0 till HBK som tog viktiga poäng i botten av allsvenskan och är allt närmre att säkra kontraktet.
Desto värre för Degerfors som fortsatt ligger på nedflyttningsplats efter förlusten.
Den här artikeln handlar om: