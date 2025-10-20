Tung förlust för Degerfors – efter självmål

Ångestmöte i allsvenskan.

Degerfors tog emot Halmstads BK på Stora Valla.

Matchen slutade 1–0 till HBK.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen spelades ett bottenmöte i allsvenskan. Degerfors IF som inför matchen låg på nedflyttningsplats tog emot HBK som låg en placering över kvalplats.

Dryga kvarten in i matchen var det bortalaget som tog ledningen. HBK:s Rami Kaib slog ett inlägg som Degerfors-försvararen Juhani Pikkarainen nickade in i egen kasse.

Fler mål blev det intre i den första halvleken.

Den andra halvleken blev ännu målfattigare. Efter att matchen blåsts av stod det 1–0 till HBK som tog viktiga poäng i botten av allsvenskan och är allt närmre att säkra kontraktet.

Desto värre för Degerfors som fortsatt ligger på nedflyttningsplats efter förlusten.



