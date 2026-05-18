JUST NU: Derbyt avbryts – brand på läktaren

Örgryte IS och IFK Göteborg möts i ett derby under måndagen.

Spelarna går ner när matchen avbryts. Foto: Bildbyrån

Örgryte tog emot IFK Göteborg under måndagskvällen. Matchen fick skjutas upp på grund av problem med insläppet och ny matchstart blev 19:05. Under första delen av första halvlek markerade båta lagen mot Polisen och matchen fick avbrytas på grund av pyroteknik.

När matchen sedan var återupptagen kunde krisande Blåvitt ta ledningen i minut 32 när August Erlingmark fick in bollen bakom Gustafsson. Sedan kunde Blåvitt utöka när Benjamin Brantling gjorde 2–0. Men ÖIS skulle svara snabbt, William Hofvander stod för lagets reducering.

Kort efter så avbröts matchen då det brann på hemmaläktaren. Glenn Nyberg valde att kalla till matchmöte och vad som händer återstår att se.

Örgryte IS: Gustafsson – Styffe, Dyrestam, Parker – Paulson, Parker-Price, Laturnus, Hofvander, Andreasson – Sana, Christoffersson.

IFK Göteborg: Bishesari – Jallow, Yeboah, Bager, Eriksson – Kruse, Erlingmark, Heintz – Clemmensen, Bergmark Wiberg, Brantlind.