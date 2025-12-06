De allsvenska fotbollsplanerna har bara precis tömts.

Nu har det blivit dags att förutspå tabellen 2026.

FotbollDirekt har tagit hjälp av superdatorn BETSiE för ett kamikazetips.

Foto: Bildbyrån

Det blev drama hela vägen in i slutet, när klassikerklubben IFK Norrköping till sist fick lämna allsvenskan efter 15 raka säsonger. Nu har ”Peking” ersatts av Örgryte, som gör comeback i svensk fotbolls finrum till nästa år, men de allsvenska matcherna lyser fortsatt med sin frånvaro i vintermörkret.

Därmed är det dags för ett hederligt kamikazetips. FotbollDirekt har konsulterat superdatorn BETSiE, som använder matchdata och ekonomiska förutsättningar för att simulera matcher tiotusentals gånger, för att förutspå hur allsvenskan 2026 kommer att sluta.