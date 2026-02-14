Kan kapas på bindeln i Djurgården: ”Hans beslut”

STOCKHOLM. Jacob Une var i fjol lagkapten för Djurgården.

Nu kommer Jani Honkavaara ta beslut till Svenska cupen-premiären vem som kommer bära bindeln det här året.

– Det är hans beslut, säger Une i den mixade zonen efter segermatchen mot Vålerenga.

Foto: Bildbyrån

Han kom till Djurgården redan 2016, men det dröjde till i fjol innan Jacob Une blev lagkapten för klubben han vann SM-guld med 2019.

Nu i genrepet mot Vålerenga inför Svenska cupens gruppspelspremiär nästa helg började dock Une på bänken.

– Jag vet inte hur jag ska tolka det, säger Une när FD frågar efter 2-1-segern.

– Men så klart det är tråkigt. Jag vet inte hur mycket vikt man ska lägga vid det med tanke på att det var en träningsmatch. Jag var ganska nöjd med min prestation mot Västerås förra helgen, men det är så tidigt att det är svårt att veta hur man ska värdera insatser och beslut.

Une om konkurrensen och ovissa läget kring kaptensbindeln

Den här vintern har Unes parhäst Marcus Danielson lämnat Djurgården. In har i stället mittbacken Leon Hien kommit från Degerfors – och så får Mikael Marqués ses som ett nyförvärv efter långtidsskadan som spolierade debutsäsongen i blårandigt i fjol.

– Konkurrensen är bra, den blir ännu bättre när Leon är frisk igen. Tuff konkurrens triggar alla spelare, då får man jobba ännu hårdare, säger Une som även har Miro Tenho att tampas med kring en av mittbacksplatserna.

Adam Ståhl bar kaptensbindeln mot Vålerenga – och Honkavaara var tydlig med efter matchen att han inte bestämt vem som ska bli Djurgårdens kapten i år. Det tar finska tränaren beslut om inför cup-premiären hemma mot Falkenberg om en vecka.

– Det är hans beslut, säger Une kort som inte har någon känsla kring om det blir han eller någon annan spelare som får det hedersamma uppdraget.

– Jag har ingen aning. Jag funderar inte på det. Det är inte jag som tar beslutet och då är det ingen idé att lägga energi på det.