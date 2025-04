Kaosscener på Strawberry – matchen avbröts efter inkastat föremål

Det uppstod stod irration på Strawberry arenas läktare under söndagen.

I samband med detta kastades ett föremål in på planen – och träffade en assisterande domare.

Detta ledde till att matchen avbröts under nära 30 minuter.

Det var kort efter att John Guidetti reducerat till 2-3 för AIK mot IFK Norrköping som matchen avbröts.



Detta efter att ett föremål kastats in från läktaren och träffat en av linjedomarna, Per Rehnlund. Huvuddomare Granit Maqedonci valde att kalla in spelarna i katakomberna, samtidigt som det meddelades att det skulle hållas ett matchmöte.



I Max tv-sändning meddelade matchdelegat Johan Nyström att matchen skulle återupptas vid 16.10, vilket den också gjorde.



– Domaren påkallade ett matchmöte, de hade ett antal inkastade föremål. Varav några träffar den assisterande domaren. Arrangören har nu vidtagit åtgärder och bemannat upp och vi kommer att starta matchen igen 16.10, sade Nyström.



