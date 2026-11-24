Förre Örgryte-spelaren Ken Fagerberg har avlidit.

Han hittades död på Färöarna, där han bodde efter karriären.

– Han var världens snällaste och hade ett hjärta av guld, säger hans pappa.

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Ken Fagerberg slog igenom som 18-åring i Örgryte och räknades då som en av Sveriges största talanger. Han såldes vidare till danska FC Midtjylland och spelade sedan i flera klubbar i Danmark och Sverige, innan han avslutade karriären på Färöarna. Där blev han kvar.

På Färöarna spelade Fagerberg för Vestur, Tvøroyri och Royn, innan karriären avslutades.

För Sverige spelade han flera U19-landskamper och en U21-landskamp.

I måndags fick hans föräldrar dödsbeskedet.

– Han var världens snällaste och hade ett hjärta av guld, säger pappa Göran Fagerberg till GP, och fortsätter:

– Han var jätteduktig. Han kunde ha gått längre om han bara hade satsat lite mer.

Den tidigare anfallaren har tidigare berättat för offside att han i stunder haft problem med alkoholmissbruk och en destruktiv livsstil.

Örgryte IS sörjer sin tidigare spelare.

”Vila i frid, Ken. ÖIS Fotboll minns och sörjer vår tidigare spelare Ken Fagerberg. Våra varmaste tankar går till hans familj, anhöriga och alla som stod honom nära”, skriver klubben i ett uttalande.

Han blev 37 år gammal.