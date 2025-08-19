Klart: Allsvenska spelschemat färdigställt – så spelas omgång 27-30

Vi närmar oss upploppet av allsvenskan.

Nu har spelschemat för de avslutande omgångarna fastställts.

Två tredjedelar av allsvenskan är färdigspelad.

Tio omgångar återstår och vi närmar oss med stormsteg upploppet av säsongen.

Nu denna tisdag så har även spelschemat för avslutningen av säsongen fastställts.

Se spelschemat för omgång 27-30 nedan:

Omgång 27:

Lördag 18 oktober:

15:00 IFK Norrköping – Malmö FF

17:30 BK Häcken – IK Sirius

Söndag 19 oktober:

14:00 Hammarby – AIK

14:00 GAIS – Djurgården

16:30 IF Elfsborg – Östers IF

16:30 IFK Värnamo – IF Brommapojkarna

Måndag 20 oktober:

19:00 Degerfors IF – Halmstads BK

19:10 IFK Göteborg – Mjällby AIF

Omgång 28:

Lördag 25 oktober:

15:00 Djurgården – IFK Värnamo

17:30 Östers IF – Degerfors IF

Söndag 26 oktober:

14:00 Mjällby AIF – IFK Norrköping

14:00 IK Sirius – IF Elfsborg

16:30 Halmstads BK – IFK Göteborg

16:30 AIK – BK Häcken

Måndag 27 oktober:

19:00 IF Brommapojkarna – GAIS

19:10 Malmö FF – Hammarby

Omgång 29:

Lördag 1 november:

15:00 BK Häcken – Malmö FF

17:30 IFK Norrköping – IK Sirius

Söndag 2 november:

14:00 IF Elfsborg – AIK

14:00 Halmstads BK – IF Brommapojkarna

16:30 Djurgården – IFK Göteborg

16:30 GAIS – Östers IF

Måndag 3 november:

19:00 Degerfors IF – Hammarby

19:00 IFK Värnamo – Mjällby AIF

Omgång 30:

Söndag 9 november:

15:00 AIK – Halmstads BK

15:00 Hammarby – IF Elfsborg

15:00 IF Brommapojkarna – Degerfors IF

15:00 IFK Göteborg – IFK Norrköping

15:00 Östers IF – Djurgården

15:00 Malmö FF – GAIS

15:00 Mjällby AIF – BK Häcken

15:00 IK Sirius – IFK Värnamo

FOTNOT: Spelschemat är hämtat från Sef:s hemsida.