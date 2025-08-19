Klart: Allsvenska spelschemat färdigställt – så spelas omgång 27-30
Vi närmar oss upploppet av allsvenskan.
Nu har spelschemat för de avslutande omgångarna fastställts.
Två tredjedelar av allsvenskan är färdigspelad.
Tio omgångar återstår och vi närmar oss med stormsteg upploppet av säsongen.
Nu denna tisdag så har även spelschemat för avslutningen av säsongen fastställts.
Se spelschemat för omgång 27-30 nedan:
Omgång 27:
Lördag 18 oktober:
15:00 IFK Norrköping – Malmö FF
17:30 BK Häcken – IK Sirius
Söndag 19 oktober:
14:00 Hammarby – AIK
14:00 GAIS – Djurgården
16:30 IF Elfsborg – Östers IF
16:30 IFK Värnamo – IF Brommapojkarna
Måndag 20 oktober:
19:00 Degerfors IF – Halmstads BK
19:10 IFK Göteborg – Mjällby AIF
Omgång 28:
Lördag 25 oktober:
15:00 Djurgården – IFK Värnamo
17:30 Östers IF – Degerfors IF
Söndag 26 oktober:
14:00 Mjällby AIF – IFK Norrköping
14:00 IK Sirius – IF Elfsborg
16:30 Halmstads BK – IFK Göteborg
16:30 AIK – BK Häcken
Måndag 27 oktober:
19:00 IF Brommapojkarna – GAIS
19:10 Malmö FF – Hammarby
Omgång 29:
Lördag 1 november:
15:00 BK Häcken – Malmö FF
17:30 IFK Norrköping – IK Sirius
Söndag 2 november:
14:00 IF Elfsborg – AIK
14:00 Halmstads BK – IF Brommapojkarna
16:30 Djurgården – IFK Göteborg
16:30 GAIS – Östers IF
Måndag 3 november:
19:00 Degerfors IF – Hammarby
19:00 IFK Värnamo – Mjällby AIF
Omgång 30:
Söndag 9 november:
15:00 AIK – Halmstads BK
15:00 Hammarby – IF Elfsborg
15:00 IF Brommapojkarna – Degerfors IF
15:00 IFK Göteborg – IFK Norrköping
15:00 Östers IF – Djurgården
15:00 Malmö FF – GAIS
15:00 Mjällby AIF – BK Häcken
15:00 IK Sirius – IFK Värnamo
FOTNOT: Spelschemat är hämtat från Sef:s hemsida.
