Klart: Anes Mravac tar över Malmö FF

Malmö FF har sparkat Henrik Rydström – och ersatt honom.

Detta med Anes Mravac, vilket de kommunicerar under fredagen.

– Jag är så klart hedrad över att ha fått frågan att vara huvudtränare för Malmö FF, säger Mravac i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Henrik Rydströms framtid i Malmö FF har varit omdiskuterad under den senaste tiden. Detta efter blandade prestationer i allsvenskan och en premiärförlust mot Ludogorets i Europa League under onsdagen.

Under fredagen stod det klart att de Himmelsblå valde att entlediga huvudtränaren – och detta med omedelbar verkan.

Nu har han ersatts, av Anes Mravac som kommer att leda laget under resten av säsongen. Det meddelar MFF på sin hemsida.

– Jag är så klart hedrad över att ha fått frågan att vara huvudtränare för Malmö FF och vill tacka Daniel (Andersson) och Ola (Toivonen) som jag redan har ett väldigt gott samarbete med, säger Mravac i ett uttalande och fortsätter:

– Jag känner av förklarliga skäl den här spelargruppen väl sedan tidigare och nu gäller det att vi tillsammans kan genomföra en riktigt bra matchförberedande träning och sedan gå ut och prestera på det sätt som ledare, spelare och supportrar vill att Malmö FF ska göra. Det Malmö FF jag vill se är ett lag som har samma identitet som folket som kommer på matcherna och betalar för att se oss spela fotboll.

Tillsammans med Mravac kommer Peter Wettergren och Fred Jähnke att bistå som assisterande tränare.

Anes Mravac är sedan tidigare anställd av Malmö FF och har tränat deras samarbetsklubb, BK Olympic, i Ettan sedan januari. Dessförinnan ledde han IFK Värnamo och har även varit assisterande tränare i IFK Norrköping under år 2022.