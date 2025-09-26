Beskedet: Malmö FF sparkar Henrik Rydström

Malmö FF har tagit ett beslut.

Henrik Rydström har fått sparken.

– Hans tränarskap för alltid kommer att ha en hedersplats i de himmelsblå historieböckerna, säger MFF-ordföranden Anders Pålsson.

Henrik Rydströms framtid i Malmö FF har varit omdiskuterad under den senaste tiden.

Detta efter blandade prestationer i allsvenskan och en premiärförlust mot Ludogorets i Europa League under onsdagen.

Idag, fredag, står det klart att de Himmelsblå väljer att entlediga huvudtränaren – och detta med omedelbar verkan. Tillsammans med Rydström försvinner även den assisterande tränaren Theodor Olsson från MFF.

– Vi har under en längre tid kunnat konstatera bristande sportsliga prestationer och resultat, där vi längs vägen stöttat upp och tillsatt resurser utan att få till en förbättring. Det är också orsaken till att vi beslutat att gå skilda vägar med Henrik, säger Malmö FF:s ordförande Anders Pålsson i ett uttalande.

– Vi tackar Henrik för hans tid i Malmö FF. Att vinna två SM-guld och ett cupguld, däribland en dubbel, innebär att hans tränarskap för alltid kommer att ha en hedersplats i de himmelsblå historieböckerna, fortsätter Pålsson.

Malmö FF låter även meddela att processen för att anställa en ny huvudtränare är igång.

Med Malmö FF har Henrik Rydström vunnit två SM-guld och ett cupguld. Utöver det har han tagit laget till två raka ligaspel i Europa League.