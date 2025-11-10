Klart: BP-sportchefen lämnar – klar för Bajen

Philip Berglund lämnar BP.

Sportchefen har sagt upp sig och är klar som chefscout i Hammarby.

– Hammarby ligger mig varmt om hjärtat, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Efter tre år i Stockholmsklubben lämnar Brommapojkarnas sportchef Philip Berglund sin post. 33-åringen anslöt till klubben under 2022, men nu har han sagt upp sig från uppdraget.

– Jag skulle vilja tacka för min tid i BP. Vi har tillsammans lyckats med våra målsättningar genom ett gott samarbete från klubbdirektör till våra ledare. Klubben har aldrig mått bättre och den ska känna stolthet för vart den är idag, säger han i ett uttalande.

I stället är Berglund klar som chefsscout i lokalrivalen Hammarby. Han tillträder tjänsten till årsskiftet, meddelar ”Bajen”, och kommer även att ansvara för talangföreningen HTFF. Mellan 2018 och 2022 var 33-åringen en del av Hammarbys sportsliga organisation.

– Det känns fantastiskt bra att få välkomna tillbaka Philip hem till Hammarby. Philip kommer göra en redan välfungerande scoutingorganisation ännu starkare. Han har ett erkänt bra öga och har erfarenheten av jobbet sedan tidigare. Att han dessutom kan Hammarby, vår värdegrund och strategi kommer göra startsträckan extremt kort och han kommer väldigt snabbt kunna komma in och bidra från dag ett, säger Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg.

Vi välkomnar Philip Berglund tillbaka till Hammarby! Philip tillträder som chefsscout efter årsskiftet. Läs mer 👇 https://t.co/TmmEP0cc4Z#Bajen — Hammarby Fotboll (@hammarbyfotboll) November 10, 2025

Berglund:

– Hammarby ligger mig varmt om hjärtat och jag är oerhört stolt och glad över att vara tillbaka. Efter en fin tid i BP känns det otroligt bra att återvända hem. Jag ser fram emot att i min nya roll få bidra till Hammarbys fortsatta resa. För mig handlar det inte om arbetstitlar, utan om uppdraget, miljön och möjligheten att göra skillnad. Årsta är en fantastisk plats med stark kultur och driv, och jag ser fram emot att vara en del av den utvecklingen, säger Philip Berglund.