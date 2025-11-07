Klart: Då spelas allsvenska kvalet

Örgryte ska kvala till allsvenskan.

Nu har speltider för dubbelmötet slagits fast.

Foto: Bildbyrån

Konkurrensen i bottenstriden av allsvenskan är mördande och spänningen olidlig. Med en match kvar riskerar både Öster, Degerfors och klassikerklubben IFK Norrköping att åka direkt ur förstaserien och få spendera 2026 i superettan.

I andraserien är toppstriden dock redan avgjord, och det står sedan tidigare klart att Kalmar FF och Västerås SK går upp till allsvenskan. Även Örgrytes öde är fastställt och Göteborgsklubben kommer att få kvala till allsvenskan via dubbelmöte mot Öster, Degerfors eller ”Peking”.

Nu står det klart när kvalmötena kommer att äga rum.

Örgryte börjar med spel på hemmaplan på Gamla ullevi den 22 november klockan 15:00. Returmötet spelas på det allsvenska lagets hemmaplan den 29 november klockan 15:00.

Allsvenskan avgörs i säsongens sista match på söndag klockan 15:00.