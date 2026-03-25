Klart: Elfsborg värvar mittfältare

Elfsborg stärker upp mittfältet inför den stundande allsvenskan.

Klubben har lånat in Momoh Kamara från Minnesota United.

– Han har visat stort intresse av att komma till oss, säger klubbchef Stefan Andreasson till Elfsborgs hemsida.

Stefan Andreasson. Foto: Bildbyrån

Efter Crespo och Alhaji har nästa Kamara från Sierra Leone anslutit till en allsvensk klubb. Momoh Kamara har kritat på ett låneavtal med Elfsborg över den kommande säsongen.

– Jag kommer till Elfsborg för att utmana mig själv, lära mig nya saker och hjälpa laget så mycket som möjligt. Förhoppningsvis kan jag också snart börja träna med laget, och jag ser mycket fram emot det, säger Kamara till Efsborgs hemsida.

Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson:

– Momoh är en spelare vi fick upp ögonen för under vintern som vi gärna såg i Elfsborgs färger. Sedan dess har vi har vi haft en mycket bra dialog med Minnesota samt att Momoh har visat stort intresse av att komma till oss.

– Det har gjort att vi nu är överens om ett lån säsongen ut med en fastställd köpoption. Momoh är på plats och har signerat avtal, men det återstår en del formalia innan han kan vara en del av vår trupp.

Elfsborg tar emot IFK Göteborg i den allsvenska premiären den 6 april.