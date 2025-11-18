Klart: Mattis Adolfsson avstängning förlängs

Östers Mattis Adolfsson kapade Gustav Lundgren i matchen mot Gais.

Nu står det klart att han stängs av ytterligare.

Foto: Bildbyrån

I allsvenskans 29:e omgång mellan Öster och Gais gjorde Öster-försvararen en ful kapning av Gais-spelaren Gustav Lundgren. Kapningen blev matchavgörande men det ledde också till att Adolfsson fick ett direkt rött kort.

Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd kommer nu med beskedet att Adolfsson stängs av ytterligare. Det innebär att att utöver den matchen han redan har varit avstängd kommer försvararen vara avstängd ytterligare en match.

Det innebär att Adolfsson kommer vara avstängd första matchen i Superettan.