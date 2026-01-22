Klart: Mjällby AIF särkar upp talang

Regerande svenska mästarna Mjällby AIF säkrar upp Olle Lindberg.

Klubben meddelar nu att man skrivit avtal med talangen.

Foto: Bildbyrån

Sölvesborgsklubben meddelar nämligen att man är överens med talangen Olle Lindberg om ett avtal.

– Olle är en central mittfältare som jobbar oerhört hårt både på match och träning. Han har en god spelförståelse och med hjälp av tränarstaben kommer han ta stora steg under säsongen, kommenterar sportchef Hasse Larsson.

Lindberg som är född 2007 tar i och med kontraktet också steget upp till A-laget.