Klart: Profilen tillbaka i allsvenska klubben

Pierre Gallo återvänder till Sirius.

Profilen är ny ungdomstränare i Uppsalaklubben.

– Det känns otroligt bra, säger han.

Foto: Bildbyrån

Som spelare gjorde han över 100 matcher för IK Sirius. Nu är Pierre Gallo tillbaka i Uppsalaklubben som ny tränare för P17-laget.

– Det känns otroligt bra. Jag har fått ett väldigt fint bemötande genom hela processen, där jag särskilt haft kontakt med Oscar Zettergren, Conny Sveijer och Ola Andersson. Det känns fantastiskt att få bo och verka i Uppsala igen, säger han i ett uttalande.

Gallo har tidigare varit tränare i klubbar som BP, Vasalund, Kalbergs BK och AIK:s damlag.