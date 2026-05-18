Kunde hamnat i Djurgården: ”Kom aldrig överens”

Oscar Krusnell har utvecklats till en av allsvenskans bästa ytterbackar.

I vintras kunde han hamnat i Djurgården, något Sirius-backen berättar inför kvällens stormatch.

– Jag vet att de var intresserade men klubbarna kom aldrig överens, säger 27-åringen till FotbollDirekt.

Han gjorde ett par år som ungdomsspelare i AIK – och efter en utlandssejour som ungdomsproffs i Sunderland representerade Oscar Krusnell sedan Hammarbys A-lag 2017-2020 utan att ta en ordinarie plats.

I stället blev det språngbräda i BP och norska Haugesund innan Sirius förra sommaren värvade Krusnell.

I årets allsvenska har 27-åringen kanske varit hela seriens bästa vänsterback och i kväll ställs serieledarna mot toppkonkurrenten Djurgården på bortaplan.

Ett speciellt möte för Krusnell på ett sätt med tanke på att han själv kunde ha värvats in till Dif i vintras som Eintracht Frankfurt-flyktande Keita Kosugis ersättare.

– För egen del hann jag aldrig ta ett beslut om det eftersom klubbarna inte kom överens, så jag hann aldrig tänka över det själv, säger Krusnell till FotbollDirekt och fortsätter:

– Jag vet att Djurgården var intresserade men samtidigt var det i ett tidigt skede. Jag blev aldrig så insatt i det.

När FD frågar Krusnell om han efter sina år i Hammarby kan tänka sig att spela i en rivaliserande Stockholmsklubb i allsvenskan svarar han först inte på frågan innan han lägger till:

– Inget svar är väl också ett svar tänker jag, säger han och skrattar.

När Djurgården och Sirius inte kom överens gällande Krusnell blev det i stället Max Larsson från Västerås SK som ersatte 60-miljoneraffären Kosugi på vänsterbacken och hittills har Larsson löst den uppgiften med bravur.

– Han är ju några år yngre än vad jag är dessutom så det var nog bra att Djurgården fick honom, avslutar Krusnell om 22-årige Larsson inför kvällens stormatch på 3Arena.