Roony Bardghji, 20, kommer inte att spela för Sverige i VM.

Samtidigt ryktas Barcelona-yttern till olika klubbar i Europa.

Det rapporterar silly-journalisten Ekrem Konur.

Roony Bardghji har sedan flytten till Barcelona haft svårt att få kontinuerlig speltid. Detta då han har hamnat i skuggan av Lamine Yamal. De senaste matcherna har svensken fått allt mer förtroende och den här säsongen noteras han för ett mål och en assist på 21 ligamatcher.

Bardghji har samtidigt ryktats bort från Barça. Enligt transferjournalisten Ekrem Konur vill den katalanska klubben låna ut svensken till en toppklubb för att utveckla honom.

Konur uppger att Stuttgart, Monaco och Porto tittar på möjligheten att plocka in 20-åringen. Stuttgart sägs vara det rimligaste alternativet då hans spelsätt kan passa bäst där.

Petad i VM

Sverige är sedan tidigare klart för VM i sommar och förbundskaptenen Graham Potter har presenterat sin trupp på 26 spelare. En av stjärnorna som inte får chansen är just Bardghji. Han var uttagen i Blågult-truppen i playoff-matcherna mot Ukraina och Polen men fick ingen speltid.

Enligt tidigare uppgifter från Sportbladet var skälet till petningen att Bardghji ska ha betett sig dåligt efter den säkrade VM-biljetten.

”Det var jättemärkligt att han nästan satt och surade där när vi hade tagit oss till VM. Det var knappast till hans fördel, sa en källa i landslaget till Sportbladet.

Sverige inleder VM-gruppspelet mot Tunisien den 15 juni.