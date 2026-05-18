Asoro hoppas på mer speltid: ”Får se när dagen kommer”

STOCKHOLM. Joel Asoro har kontrakt till augusti med Djurgårdens IF.

Yttern känner sig redo för att spela mer.

– Jag känner mig bra så när de väl behöver mig så kommer jag köra, säger 27-åringen till FotbollDirekt.

Det blev ett inhopp i den 88:e minuten för Djurgårdens Joel Asoro i derbyt mot AIK. Den 27-årige offensiva pjäsen återvände till Stockholmsklubben inför säsongen på ett kontrakt till den 15 augusti.

Hittills har Asoro noterats för två mål på sju framträdanden, varav sex är inhopp. Han är medveten om situationen att han kom in sent i ett Djurgården som redan hade trummat i gång med försäsong och cupspel.

– Oavsett om jag fick spela några minuter tycker jag att jag kom till lägen där jag till och med hade kunnat göra mål. Jag tycker det viktigaste är att jag visar att det finns något där, säger Asoro efter Djurgårdens träning.

Djurgården har gått starkt i de senaste matcherna och kommer från två raka segrar. Mot Blåvitt för två veckor vann Dif med 6–0 och Joel Asoro svarade för två mål efter att ha hoppat in i den 74:e minuten.

Vill spela mer: ”Måste tänka smart”

Samtidigt tycker 27-åringen att han vill ha mer speltid.

– Lite väl, men det är ganska tidigt. Jag kom in ganska sent och det är redan spelare som har tränat och haft försäsong. Det är liksom, det känns lite, vad ska man säga, att jag bara ska komma in och bryta ett mönster när det redan finns ett fint mönster, säger han och fortsätter:

– Man måste tänka lite smart också för att jag hade ingen aning om hur deras spelidé var och hur allt fungerade. Nu börjar jag lära känna allting, det gäller att följa strömmen och vara extra på träningarna och då kommer chansen att komma till slut.

Asoro tillhör den franska klubben Metz. Innan han återvände till Dif spenderade han stor tid på bänken och gjorde främst inhopp. Hans försäsong har därför varit annorlunda sett till resten av laget. Oaktat detta känner han sig i tillräckligt god form för att spela.

– Jag mår bra, så jag är redo när det väl behövs och kommer det att komma liksom. Sedan får vi se när den dagen kommer. Som sagt, jag känner mig bra så när de väl behöver mig så kommer jag köra, avslutar han.

Under måndagen ställs Djurgården mot serieledande IK Sirius. Matchen startar 19.00.

FOTNOT: Intervjun gjorde onsdagen den 13 maj.