José Mourinho gör comeback.

Den portugisiske tränaren tar över Real Madrid.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Sedan Xabi Alonso fick sparken som huvudtränare i Real Madrid har de varit på jakt efter en ersättare. Under tiden har Alvaro Arbeloa agerat som tillfällig boss.

Det har ryktats om flera namn och enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är det José Mourinho som återvänder till klubben. Den portugisiske tränaren ska enligt Romano vara muntligt överens med den spanska klubben och nu återstår det bara att skriva på alla papper.

Romano skriver vidare att det ska röra sig om ett kontrakt på två år och att han reser till Madrid efter matchen mot Athletic Club.

Mourinho har tidigare basat över Real Madrid mellan 2010 och 2013. Han tog laget till en ligatitel säsongen 2011/12.

Portugisen är för närvarande huvudtränare i Benfica och sitter på ett kontrakt till 2027.