Larsson avslutar karriären efter säsongen: ”Det är tid nu”

Johan Larsson gör sitt sista år i Elfsborg.

Han meddelar under måndagen att han lägger av efter säsongen.

– Jag känner att jag vill lägga tid på lite annat, säger han till FotbollDirekt.



Johan Larsson, 34, har varit en nyckelspelare i Elfsborg i många år. Men sedan Oscar Hiljemarks intåg förra sommaren har han fått begränsat med speltid både i Allsvenskan och i Europaspelet.



Larssons kontrakt går ut efter säsongen och nu berättar han att detta blir det sista han gör som fotbollsspelare innan det har blivit dags att lägga skorna på hyllan.



– Kontraktet går ut och det är tid nu. Jag har hållit på ganska länge. Jag gjorde ju debut i allsvenskan 2010 så har spelat i 15 år, säger han till FotbollDirekt och fortsätter:

– Sen befinner jag mig i en situation just nu som är extra kämpig och jag känner att jag vill lägga tid på lite annat.



Känns det skönt att ha tagit beslutet innan säsongen?

– Ja men det gör det. Jag tror det är lite så jag är som person – att jag får bestämma när det är färdigt och kunna jobba med det och vara den bästa versionen av mig själv under det här året.

– Då slipper jag fundera på vad som kunde ha varit, nu är det all in detta året och sen är det de sista jag gör.



Vad ska du göra efter karriären?

– Det är svårt att säga. Jag ska bara försöka njuta av det här året som fotbollsspelare för sista gången och verkligen ta vara på det.



Johan Larsson har spelat 343 A-lagsmatcher för Elfsborg. Han var med och vann SM-guld med klubben 2012.