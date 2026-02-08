Lillebror Holmbergs pik: ”Då är vi nog inte så goda vänner”

I år spelar Andreas Holmbergs Örgryte i allsvenskan.

Det gör även hans storebror Fredrik Holmberg med Gais.

– Vi har hörts väldigt lite på slutet så ”trashtalket” har inte börjat ännu, säger Andreas Holmberg till FotbollDirekt.

Efter att Örgryte IS säkrade allsvensk uppflyttning efter kvalsegern mot IFK Norrköping laddar sällskapet från Göteborg upp för sin första säsong i högsta serien sedan 2009.

Det gör man med Andreas Holmberg vid rodret, som går in på sitt tredje år som huvudtränare för Örgryte. Cirka 1,6 kilometer norrut från ÖIS-gården håller en annan Holmberg till, i form av storebror Fredrik som basar över Gais.

Således väntar alltså dubbla derbyn mellan bröderna Holmberg senare i år. Däremot har inte syskonen börjat med något trashtalk ännu, om man frågar lillebror Andreas.

– Vi är ganska långt ifrån det just nu. Han är på träningsläger med sitt Gais och vi har fullt upp. Vi har hörts väldigt lite på slutet så ”trashtalket” har inte börjat ännu, men det kommer att komma, säger “Adde” Holmberg till FotbollDirekt.

”Blir ingen middag i närtid efter den matchen”

Att ha två bröder som är tränare för klubbar i samma serie är ingen vanlig företeelse. Att de är huvudtränare för två rivaliserande klubbar i samma stad är än mer ovanligt.

Frågan är därför hur goda bröder man kan vara under en derbyvecka?

– Då är vi nog inte så goda vänner, det tror jag inte. Då är det nog fullt fokus på att försöka göra allt för att förnedra den andra, säger Andreas Holmberg och poängterar att han skämtar:

– Just den veckan tror jag att vi båda vill vinna matchen mer än någonting annat.

Vem bjuder vem på middag beroende på vad resultatet blir?

– Dit har vi inte kommit ännu men jag är ganska säker på att det inte kommer att bli en middag i närtid efter den matchen. Men någon gång efter kanske det blir, avslutar Andreas Holmberg.