Allsvenskan 2025 blev ett bra år för vissa – och sämre för andra.

Somliga nyförvärv lyckades införliva förväntningarna och andra inte.

Här är fem spelare som helst glömmer bort det gångna fotbollsåret.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF har vunnit sitt första SM-guld, och detta i stor stil. Hammarby har slutat på en andraplats och Gais strax därefter.

I botten vinkade vi farväl till IFK Värnamo och Östers IF – innan även IFK Norrköping trillade ur serien via kval.

Inför den gångna allsvenska säsongen värvades flera spännande förmågor till de 16 klubbar som skulle göra upp om tre poäng i 30 omgångar. Somliga lyckades bra, andra klart sämre. Därför har FotbollDirekt sammanställt en lista med fem spelare som gärna förtränger säsongen 2025 – utan någon inbördes ordning.

Arnór Sigurdsson

Arnór Sigurdsson. Foto: Bildbyrån

Arnór Sigurdsson gjorde stor succé i IFK Norrköping under säsongerna 2017 och 2018, innan han flyttade till ryska CSKA Moskva. Därefter skulle den idag 26-årige yttern återvända till “Peking” efter att Rysslands invasionskrig mot Ukraina bröt ut och göra ytterligare ett år i klubben mellan 2022 och 2023.