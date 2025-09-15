”Magnus Hedman har rätt, AIK snubblar inte i kväll”

SOLNA. En av de mest ljumma halvlekarna i år på Nationalarenan. Och om det inte vore för Anton Salétros kvalité så hade knappast något fångat åskådarnas ögon.

FotbollDirekts Casper Nordqvist om matchens första hälft:

– AIK med full kontroll, 1-0 i underkant efter 45 minuter, säger FD:s man på plats.

AIK glänser inte men som så många gånger tidigare i år så görs det nödvändiga.

Så också denna afton så här långt.

Målet kom från Thomas Isherwood efter drygt en halvtimme – ett mål på ren grit från AIK-backen.

BP har haft väldigt låga utgångspositioner och frågan är om vi sett ett bortalag i år uppträda så försiktigt på Nationalarenan?

AIK alltså i klar kontroll och det är med Anton Salétros som så många gånger tidigare på kuskbocken.

Den 29-årige mittfältaren styr så begåvat – extra skönt att se med tanke på hans vådliga fall i matchinledningen. Plustecken även till Bersant Celina och Taha Ayari som båda ligger ett snäpp över godkänt.

Felfritt defensivt. AIK:s försvar har inte släppt till det minsta bakåt efter första akten.

– Inte en chans att AIK tappar detta, 1-0 i underkant efter första 45 minuterna. BP har varit underlägset, AIK har haft full kontroll och jag säger som Magnus Hedman som intervjuades nu i paus: AIK vinner med 3-0, säger Nordqvist och fortsätter:

– Jag hoppas BP-tränarna har känsla nog att slänga in Nabil Bahoui åtminstone i slutet så ”Nabbe” får den hyllning av AIK-supportrarna som han förtjänar efter sin succé under sina sejourer i klubben.

