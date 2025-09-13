Kazper Karlsson har temporärt bytt AIK mot Degerfors.

Nu ställs hans nya lag mot serieledande Mjällby – som han hyllar stort.

– Det är framförallt kul för svensk fotboll tycker jag, säger Kazper Karlsson till FotbollDirekt.

Efter nära två veckor har landslagsuppehållet för september månad nått sitt slut.

Därmed är det dags för allsvensk återstart för de 16 bästa lagen i Sverige.

Ett av dessa är Degerfors IF, som efter ett par dagar ledigt har kört för fullt sedan i måndags.

– Vi tränade fram till torsdag och så var vi lediga fredag, lördag och söndag. Sedan började vi i måndags och kommer att köra på hela veckan. De har gasat på och tränat lite hårdare än de brukar när man är spelledigt, med fokus på Mjällby-matchen, säger Kazper Karlsson till FotbollDirekt.

Att Kazper Karlsson benämner sitt lag som “de” kontra “vi” har inte att göra med att han är ny – utan att han inte hade närvarat på de senaste träningarna till följd av en känning.

– Det var faktiskt så att jag fick en liten smäll, så jag har bara gjort en träning egentligen. Det är inga problem med den men jag har vilat lite. Jag har ju varit där och det är en jätteharmonisk trupp och ett jätteharmoniskt ställe. Goitom är jävligt tydlig med vad han vill med laget och har fått in en bra intensitet på träningarna och så. Det ska bli väldigt kul med de här åtta matcherna som är kvar.

Degerfors-tränaren, Henok Goitom. Foto: Bildbyrån

Den där känningen, kan den hålla dig borta från spel i helgen?

– Nej, nej. Det tror jag inte.

Får jag fråga vad det är för typ av känning?

– Asså… Jag fick bara en spark på benet och det har svullnat upp lite. Det är inte värre än så.

En klassisk lårkaka?

– Något sådant, ja. Men det är inga problem med det.

”Jag tycker att fler klubbar borde kolla på vad de gör och ta inspiration”

Till helgens match, som Kazper Karlsson kommer att vara tillgänglig för, möter Degerfors alltså serieledande Mjällby AIF. Ett lag som DIF-mittfältaren väljer att hylla stort.

– Det är väl bara att lyfta på hatten. Jag mötte ju de här gubbarna för två år sedan med Halmstad och det var liksom en jämn match. Det är såklart sjukt och man blir bara imponerad. Det är framförallt kul för svensk fotboll tycker jag, att det är något annat lag som kan vara med där uppe. Det visar också att det är möjligt för mindre klubbar som Degerfors, allsvenskan är ganska jämn så det handlar om att göra lite bra saker. Sedan har de en bra sportchef som styr och ställer i allsvenskan känns det som. Det är verkligen kul att det händer någonting i svensk fotboll, att ett sådant lag kan börja sälja och värva spelare för flera miljoner. Jag tycker att fler klubbar borde kolla på vad de gör och ta inspiration. Det var inte många år sedan de var ett bottenlag i allsvenskan och det kan gå snabbt, bara man gör saker på ett bra sätt.

Och vad talar för att ni ska kunna störa dem i helgen?

– Jag kollar mycket på allsvenskan och jag tycker inte att de ser lika bra ut som de gjorde för kanske sex-sju matcher sedan. Sedan vinner de sina matcher och det är fortfarande jävligt starkt. Men på hemmaplan i allsvenskan brukar bottenlagen kunna göra det svårt för topplagen. Vi tog en poäng borta mot Malmö och den matchen skulle jag säga är svårare på pappret än Mjällby på hemmaplan. Jag ser det som att vi har alla möjligheter att ta tre poäng, verkligen, avslutar Kazper Karlsson.

Matchen mellan Degerfors IF och Mjällby AIF har avspark klockan 15.00 idag, lördag.