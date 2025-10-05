MFF-stjärnans besvikelse: ”Fruktansvärd känsla”

UPPSALA. Ytterligare en förlust för Malmö FF.

Denna gång med fem baklängesmål borta mot IK Sirius.

– Det är bara tomhet och frustration och allt skit man kan känna på en och samma gång, säger MFF:s Otto Rosengren efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Det blev en tung kväll för Malmö FF som ställdes mot IK Sirius borta i Uppsala. Efter en förlust i Europa League mot Viktoria Plzen med 3–0 var det läge för tränaren Anes Mravac och de himmelsblå att vända på den negativa trenden. Men något jubel blev det inte när MFF fick se sig själv besegrade med 5–1.

Efter matchen var det en uppgiven Otto Rosengren som var minst sagt besviken efter den andra raka förlusten.

– Det är en fruktansvärd känsla. Det är bara tomhet och frustration och allt skit man kan känna på en och samma gång. Förjävligt, förklarar en nedstämd Otto Rosengren efter matchen i den mixade zonen.

Trots fem insläppta var Malmö FF pigga efter att ha reducerat i den 38:e minuten men någon kvittering blev det aldrig innan lagen gick ut i paus. Otto Rosengren själv kände att MFF var nära ett mål i början på den andra halvleken.

– Jag tycker att vi trycker på ganska mycket när vi gör 2–1 och vi är det laget som har mest bollinnehav och har mest chanser att göra mål. Sedan efter paus börjar vi väl okej. Vi får någon hörna och lite tryck. Sedan känns det som att så fort det är ett inlägg blir det mål och vi försöker pressa högt men de spelar ur sig det och det blir alldeles för öppet. Så får det inte se ut. Det är stora hav för dem när de väl tar sig förbi pressen.

”Behöver få in glädje”

Inför matchen hade Skånelaget häng på en tredjeplats vid en seger. Men någon vinst blev det inte och efter mötet ligger MFF på en sjundeplats och på de senaste fem matcherna i allsvenskan har Malmö FF tagit en trepoängare.

– Vi behöver få in glädje och energi som vi har snackat om men i dag funkar det inte alls. Vi behöver få upp glädjen, att det är kul att spela fotboll så det är det vi behöver få tillbaka. Det är en jobbig tid med mycket förluster och det tar på en och vi måste komma ihop som grupp och försöka jobba ihop.

Nu väntar ett landslagsuppehåll. För Rosengrens del vi han bara ut på planen igen – samtidigt som vila är välbehövligt menar 22-åringen.

– Nu vill man nästan bara spela igen och köra men kanske bra för oss att få lite tid ihop och träna på dem grejerna som Anes vill få in, avslutar Rosengren.

Näst på tur för MFF väntar IFK Norrköping den 18 oktober.