MFF:s-glädjebesked: Olsen spelklar efter skada

Malmö FF:s målvakt Robin Olsen har varit skadad en period.

Nu skriver Fotbollskanalen att veteranen är redo för spel.

–Robin tillbaka i full träning. Han är tillgänglig, säger interimtränaren Guillermo Molins till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Robin Olsen har under lite mer än en månads tid varit utanför truppen på grund av skada. Då har Johan Dahlin hoppat in mellan stolparna, men till helgens match är båda tillgängliga och uttagningsbara.

– Robin tillbaka i full träning. Han är tillgänglig, säger interimtränaren Guillermo Molins enligt Fotbollskanalen.

Skånelaget har Anders Christiansen och Pontus Jansson medan Taha Ali är med A-landslaget.