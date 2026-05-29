Gudmundsson missar hans första barns födsel under VM: ”Blandade känslor”

Gabriel Gudmundsson väntar sitt första barn – men landslagsbacken kommer med stor sannolikhet inte vara på plats vid födseln.

Under sommarens VM befinner han sig med landslaget i USA, samtidigt som partnern väntas föda hemma.

– Tyvärr kommer jag missa det, med all sannolikhet. Det är väldigt blandade känslor, säger Gudmundsson till Fotbollskanalen.

När Sveriges landslag förbereder sig inför sommarens VM väntar också en stor privat händelse för Gabriel Gudmundsson. Landslagsbacken ska bli pappa för första gången – men födseln är planerad att ske mitt under mästerskapet, vilket innebär att han med största sannolikhet missar den stora dagen.

Den 27-årige försvararen berättar att beslutet inte varit svårt, trots att det är en känslomässig situation. Hans partner, som är höggravid, stannar hemma medan Gudmundsson reser till USA med landslaget.

– Hon är också fotbollstjej. Hon vet vad det här betyder, så det har inte varit några konstigheter. Men det är jobbigt att inte kunna finnas där, säger han.

För Gudmundsson handlar det om dubbla känslor. Han känner glädje över att bli pappa för första gången, samtidigt som han tvingas acceptera att han sannolikt följer födseln på distans.

– Det är första barnet, så det känns så klart speciellt. Men det är tur att mobiler finns, säger han.