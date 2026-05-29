Junttila-Nelhage lämnar återbud till landslaget – Anvegård kallas in

Elma Junttila-Nelhage missar damlandslagets kommande samling.

Olympique Lyonnes-spelaren tvingas lämna återbud.

Hon ersätts av BK Häckens Anna Anvegård.

Foto: Bildbyrån

Damlandslaget tvingas till en förändring i truppen inför den kommande samlingen. Elma Junttila-Nelhage lämnar återbud efter att rehabiliteringen från en tidigare skada inte gått enligt plan.

Enligt landslagets medicinska stab är anfallaren inte redo för spel.

– Tyvärr har Elmas rehabilitering från tidigare skada inte gått som hon önskat och hon kan därför inte medverka vid kommande landslagssamling, säger Niklas Egnell, Head of Performance.

Junttila-Nelhage, som till vardags spelar i franska storklubben Olympique Lyonnes, var redan från början ett osäkert kort inför samlingen.



Förbundskapten Tony Gustavsson berättar att landslaget hoppats kunna få spelaren matchredo under lägret – men att ett bakslag satte stopp för planerna.

– Vi visste att det var en chansning att ta med Elma. Vi hade hoppats på att kunna ha med henne på samlingen och få henne matchklar, som vi fick Johanna. Så det är tråkigt att hon fick ett bakslag, säger Gustavsson.

I stället väljer landslagsledningen att kalla in Anna Anvegård. BK Häcken-anfallaren är tillbaka efter skadefrånvaro och gjorde comeback i matchspel tidigare i veckan.

– Samtidigt är det kul att se Anna tillbaka i matchspel i onsdags och kul att kunna välkomna henne tillbaka till samlingen, säger Gustavsson.