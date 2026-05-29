Beskedet: Kjetselberg bötfälls efter matchen mot MFF

Efter Rosengårds 0–1-förlust mot Malmö FF den 2 maj har Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd beslutat att bötfälla tränaren Joel Kjetselberg med 10 000 kronor.

Bakgrunden är tränarens agerande mot domarteamet efter slutsignal – något som disciplinnämnden bedömer som otillbörligt.

I beslutet pekas särskilt ett uttalande till fjärdedomaren ut.

– Uttalandet ”grattis till segern” till fjärdedomaren innebär att domarnas integritet och opartiskhet har ifrågasatts på ett kränkande sätt. Joel Kjetselberg har därmed agerat otillbörligt, skriver disciplinnämnden i sin motivering.

Enligt domarteamets anmälan ska Kjetselberg efter matchen ha riktat hård kritik mot flera domslut och anklagat domarna för att ha påverkat matchutgången.



– Utan att tacka höjde Joel Kjetselberg rösten mot den assisterande domaren Magnus Blennersjö och påstod att han sett matchens enda mål på video och att det varit en solklar offside som den assisterande domaren missat och som förstört hela matchen, skriver de vidare.

Kjetselberg bestrider dock delar av anklagelserna. Han medger att han sökte upp domarna efter slutsignal och ifrågasatte vissa beslut, men förnekar att han uttalat orden som disciplinnämnden hänvisar till.

Enligt tränarens eget yttrande tog han endast fjärdedomaren i hand utan att säga något, och menar att uppgifterna kring händelsen varit motstridiga.

Trots invändningarna väljer disciplinnämnden att gå vidare med påföljden. Kjetselberg har möjlighet att överklaga beslutet fram till den 12 juni.